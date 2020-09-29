Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen S.İ ve S.I'yı gözaltına aldı.

Şahısların üzerinde 7 gram bonzai, 2 gram kokain ve 3 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN