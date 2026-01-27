Silifke Kamyoncuları Taşeron Firmalara Tepki Gösterdi

Mersin'in Silifke ilçesinde kamyoncular, bölgede faaliyet gösteren bazı fabrikaların nakliye işlerini yerel halk yerine şehir dışından gelen taşeron firmalara vermesine tepki gösterip basın açıklaması yaptı.

Silifke'ye bağlı Işıklı, Akdere ve Yeşilovacık bölgelerinde faaliyet gösteren SS 115 Akdere Işıklı Yeşilovacık Liman Damperli Taşımacılar Kooperatifi üyesi 52 kamyon şoförü, Akdere Mahallesi'ndeki kavşakta araçlarını park ederek protestoda bulundu. Bölgede yaşayan kamyon şoförleri, fabrikaların nakliye işlerinde yerel kooperatifler ve şahıslar yerine dışarıdan taşeron firmaları tercih ettiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi. Araçlarını yol kenarına dizen şoförler, kamyonlarının üzerine "Köylü olarak çöp değil iş istiyoruz", "Tozunu biz çekiyoruz sefasını başkaları sürüyor" ve "Taşeron istemiyoruz" yazılı pankartlar astı.

Kamyoncular adına açıklama yapan İsmail Çirkin, "Bizler Işıklı, Akdere ve Yeşilovacık bölgelerinde yaşayan, bu bölgenin insanlarıyız. Nakliye işleri, bölgede faaliyet gösteren kooperatifler yerine şehir dışından gelen taşeron firmalara veriliyor. Biz kimsenin işini elinden almak istemiyoruz. Sadece yerel halk olarak, bu bölgedeki işlerde öncelik istiyoruz. Kamyonlarımız hazır, şoförlerimiz hazır. Bu işin yerelde yapılması hem bölge ekonomisine hem de sosyal barışa katkı sağlar" dedi.

Nakliyeciler taleplerinin karşılanmaması halinde tepkilerini sürdürebileceklerini ifade etti. - MERSİN