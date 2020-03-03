SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN: ÖLEN KAPTAN ARKADAŞLARINI KIRMAMAK İÇİN BİNMİŞ... - Son Dakika
Son Dakika Güncel SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN: ÖLEN KAPTAN ARKADAŞLARINI KIRMAMAK İÇİN BİNMİŞ... - Son Dakika

SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN: ÖLEN KAPTAN ARKADAŞLARINI KIRMAMAK İÇİN BİNMİŞ...

11 dakika önce

Müslim SARIYAR / İSTANBUL DHASİLİVRİ açıklarında makine dairesinde çıkan yangının ardından batan yatta kaptan Engin Sili ve makine ustası Abdurrahman Şen, hayatını kaybederken 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA YATTA YANGIN: ÖLEN KAPTAN ARKADAŞLARINI KIRMAMAK İÇİN BİNMİŞ..., System.String[]

Müslim SARIYAR/ İSTANBUL DHA

SİLİVRİ açıklarında makine dairesinde çıkan yangının ardından batan yatta kaptan Engin Sili ve makine ustası Abdurrahman Şen, hayatını kaybederken 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Hayatını kaybeden Engin Sili'nin, yanan yatı satın alan arkadaşlarını kırmayarak, onu Bodrum'a götürmek için kendilerine katıldığı öğrenildi.

Silivri açıklarında meydana gelen ve 2 kişinin ölümü 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan yat yangınıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yaralı olarak kurtarılan kişilerin sahil güvenlik ekiplerine anlattıklarına göre; hayatını kaybeden kaptan Engin Sili'nin, yeni satın aldıkları yatı Bodrum'a götürmek için arkadaşları tarafından çağrıldığı, Sili'nin arkadaşlarını kırmayarak, Bodrum'a götürmek için yatı yola çıkardığı öğrenildi. Bu sırada Makine dairesinde yangın çıktığı, alevlerin yatı sarmasıyla Sili'nin fenalaşarak yere yığıldığı, yatta bulunan Tunç Ö.'nün yerdeki Sili'yi kucaklayarak denize atladığı ifade edildi. Ardından diğerlerinin de yattan denize atladıkları belirtildi.

Botlarla denize açılan Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin, 3 kişiyi kurtarırken, hayatını kaybeden Engin Sili ve Abdurrahman Şen'in cenazelerini çıkardığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan teknede yaralananların ambulansla hastaneye kaldırılması

-Cenazelerin Sahil Güvenlik teknesinden alınarak cenaze araçlarına taşınması

-Cenaze çıkışı HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Genel ve detay görüntüler


Abdurrahman Şen, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:15 Kaynak: DHA
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