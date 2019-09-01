Silivri'de balıkçılar 'vira bismillah' dedi
7 saat önce
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte Silivrili balıkçılar denize açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 07:41 Kaynak: DHA
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte Silivrili balıkçılar denize açıldı.
Denizlerde bulunan av yasağı, bu gece itibariyle kalktı. Silivri'de de balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açılarak ağlarını bıraktı. Balıkçıları Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
, Milliyetçi Hareket Partisi
Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın
, Ülkü Ocakları İstanbul
6. Bölge Başkanı Erhan Özkök ve Silivri Ülkü Ocakları Başkanı Özgür Bedel Silivri Limanı'ndan uğurladı. Gırgır teknesi kaptanları ve mürettebatları ile konuşan belediye başkanı Yılmaz, sezonun kazançlı geçmesini diledi. Yılmaz ve beraberindekiler sezonun bereketli geçmesi için yere nar attı. Daha sonra limandan 2 gırgır teknesi denize açıldı. İlk avda balıkçıların ağlarına ise yaklaşık 300 kasa istavrit takıldı.
Görüntü Dökümü:
-----------------
Teknelerin denize açılması
Ağların toplanması
Genel ve detaylar
- İstanbul
Galatasaray, Falcao'nun ne zaman İstanbul'a geleceğini açıkladı İmamoğlu onayladı, taksilerde zamlı tarife bu gece başlıyor İstanbul'da, 24 saat ulaşım dönemi başladı! Gece metrosunu 2 gecede kaç kişi kullandı? Av yasağı kalktı, fiyatlar bir gecede düştü