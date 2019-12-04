Son Dakika Haberleri: Silivri'de Dünya Engelliler Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Silivri'de Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Silivri'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

7 saat önce

Silivri Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Silivri'de Dünya Engelliler Günü etkinliği, System.String[]

Silivri Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, engellilerden oluşan Engelsiz Sevgi Korosu, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi eğitmenleri İbrahim Orçin ve Erdoğan Eren'in şefliğinde şarkılar seslendirdi, Cici Kız, Beyaz Kelebekler ve Hababam Sınıfı grupları da gösteri sundu.

Etkinlikte konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri'yi engelsiz bir şehir haline dönüştüreceklerini söyledi.

Yılmaz, engellilere yönelik önemli bir çalışma yapacaklarını da anlatarak, "Buradan hepinize şu müjdeyi vermek istiyorum. Özellikli olması nedeniyle İstanbul'daki belki Türkiye'deki ilk Engelsiz Parkı, çocuk parkını, salıncakları, bisikletleri çok yakında sizlere hediye edeceğiz, çok yakında temelini atacağız. Silivri Belediyesi ile Arıkan Ailesinden bağışçımız Ebru Hanımefendinin iş birliği ile engelsiz parkı Silivri'ye kazandıracağız. O parkta beraberce oynayacağız, beraberce eğleneceğiz. Sizlerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Bunu yürekten söylüyorum. Bu özel insanların, bu güzel insanların arasında olmaktan yaşadığım mutluluğu da sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Etkinliğe, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Silivri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Can Dağaşan ile muhtarlar, engelliler ve aileleri katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Erdoğan Eren, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:43:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silivri'de Dünya Engelliler Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]