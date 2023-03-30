Silivri'de hastanede intihar girişimini güvenlik görevlisi böyle engelledi - Son Dakika
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Silivri'de hastanede intihar girişimini güvenlik görevlisi böyle engelledi

30.03.2023 13:42

Silivri'de hastanede intihar girişimini güvenlik görevlisi böyle engelledi Silivri Devlet Hastanesinin terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, hastanenin güvenlik personeli engelledi.

Silivri'de hastanede intihar girişimini güvenlik görevlisi böyle engelledi

İSTANBUL - Silivri Devlet Hastanesinin terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı, hastanenin güvenlik personeli engelledi.

Olay, sabah saatlerinde Silivri Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede tedavi gören C.İ. isimli hasta, terasa çıkarak aşağı atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Hastanenin güvenlik görevlileri şahsın yanına gelerek ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Güvenlik görevlileri, bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladığı şahsı polise teslim etti. O anlar kameralara yansıdı.

Şahıs ifadesi alınmak üzere Silivri Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA
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İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de hastanede intihar girişimini güvenlik görevlisi böyle engelledi - Son Dakika


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