Silivri'de 2 polisi yaralayan bıçaklı saldırganın kimliği belli oldu

SİLİVRİ'de kaymakamlık binası önünde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüphelinin Abdülkerim Satuk Buğra Dağ (28) olduğu tespit edildi. Dağ'ın kamuoyunda Ebu Hanzala olarak bilinen Halis Bayancuk grubuna yakın olduğu belirtildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru ile Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bir polis, kaymakamlık binası önünde beklerken, elinde bıçak olan kişi, polis memurlarına doğru koştu. Bıçaklı saldırgan 2 polis memurunu yaraladı. Saldırgan ayağından vurularak yakalandı. Yaralı 2 polis memuru ile bıçaklı saldırgan hastanede tedavi altına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar kapsamında şüphelinin Abdülkerim Satuk Buğra Dağ olduğu tespit edildi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dağ'ın kamuoyunda Ebu Hanzala olarak bilinen ve DEAŞ yöneticiliğinden cezaevinde bulunan Halis Bayancuk grubuna yakın olduğunu söyledi. Dağ'ın hastanedeki tedavisi devam ederken ifadesinin ise taburcu olduktan sonra alınacağı öğrenildi.