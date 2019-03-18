Silivri'de Kazdıkları Tünelde Mahsur Kalan 2 Kişinin Aranmasına Ara Verildi
13 dakika önce
Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Silivri
'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu
Arama-Kurtarma ekiplerinin yarın gelerek aramalara katılacağı öğrenildi. İstanbul
Silivri'de Gümüşyaka
Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişinin arama kurtarma çalışmalarına 21 saat sonra ara verildi. AFAD
ekibine destek olarak, Zonguldak
'tan Türkiye Taşkömürü Kurumu Arama-Kurtarma ekiplerinin gelerek yarından itibaren çalışmalara katılacağı öğrenildi.
Bu arada, İstanbul Vali Yardımcıları Akgün Corav, Yaşar Aksanyar
ve Silivri Kaymakamı Ali Partal olay yerine gelerek yetkililerden arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ekiplerin çalışmaları vatandaş kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:54 Kaynak: DHA
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