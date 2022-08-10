İSTANBUL-SİLİVRİ'DE  SU BASKINI SONRASI ÇALIŞMALAR - Son Dakika
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE  SU BASKINI SONRASI ÇALIŞMALAR

10.08.2022 15:26
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE  SU BASKINI SONRASI ÇALIŞMALAR

SİLİVRİ'de yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.

SİLİVRİ'de yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Silivri Alibey Mahallesi'nde ve bazı noktalarda su baskınları meydana geldi. Alibey Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir caddede araçlar yarıya kadar suya gömüldü. Ekipler baskın yaşanan noktalarda çalışma başlatarak, suyu tahliye etti.  İş yerini su basan esnaf Yavuz Çelik, "Yarım saat bir saat yağdı. 200 metrelik alan burası. Araçların boyuna kadar geldi su. Çok büyük bir olay yaşanmadı ama iş yerlerimiz zarar gördü. yine bir mağduriyet yaşadık" diye konuştu. Binadaki kapıcı dairesi suyla dolan bina sakini ise, "Burada 1 metreye yakın su var. Her yağmurda burası böyle oluyor. 1 saat yağdı ama rezil etti bizi. Çizmeyle bile giremiyorum. Su dolu içerisi" dedi.

görüntü Dökümü

-su basan noktalardan cep telefonu görüntüsü-Çalışmalardan görüntü-Araçtan görüntü

Mahalleli ile röportaj


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SİLİVRİ'DE  SU BASKINI SONRASI ÇALIŞMALAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE  SU BASKINI SONRASI ÇALIŞMALAR - Son Dakika
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