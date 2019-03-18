Silodan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Konya'nın Yunak ilçesinde tarım ürünlerinin depolanmasında kullanılan çelik silodan düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Konya
'nın Yunak
ilçesinde tarım ürünlerinin depolanmasında kullanılan çelik silodan düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Kaza, Yunak ilçesi Saray
Mahallesi Dört Yol mevkisinde yapılan çelik silo inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Mehmet Keleş
(21) çalıştığı sırada metrelerce yükseklikteki çelik silodan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Mehmet Keleş'e olay yerine çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti. Yapılan kontrolde Mehmet Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Keleş'in cenazesi savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Hacı İzzet Baysal
Yunak Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Yaşanan iş kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:38 Kaynak: İHA
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