Silopi'de gümrük kaçağı 2 ton çay ele geçirildi
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 ton kaçak çay ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 ton kaçak çay ele geçirildi.
Silopi ilçesine bağlı Başverimli
beldesinde jandarma ekipleri devriye görevi sırasında, iş yerine kamyonetle getirilen malzemelerden şüphelenmesi üzerine harekete geçti. Silopi Cumhuriyet savcılığının talimatıyla iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton çay, 3 şişe içki ve 842 karton sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi R.D., gözaltına alındı.
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