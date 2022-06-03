Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Karaduman, çocukların vatanın geleceği olduğunu, gelecekte bu vatanı onların sahipleneceğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silopi ilçesinde Yenişehir Ortaokulu öğrencileri emniyet personeli için mektup ilçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.