Silvan'da futbol okulu açılıyor - Son Dakika

Silvan'da futbol okulu açılıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Bucaspor Futbol okulu açılıyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Buca spor Futbol okulu açılıyor. Bucaspor'un Silvan'da açılacak futbol akademisinde Güneydoğu bölgesinde yetenekli gençleri spora kazandıracağı belirtildi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez


Altyapı projelerine önem veren Bucaspor'un Türkiye'de örnek olabilecek futbol okulunu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde açtıklarını söyleyen Başkan Mehmet Sevinç, kendi memleketi olan Silvan'ın gençlerine sahip çıkma adına vefa borcunu ödediklerini söyledi.


Başkan Sevinç, Bucaspor futbol okulu olarak 6-14 yaş gurubu kayıtları alırken, seçmelere büyük yaş guruplarının da katılabileceğini belirtti. Bucaspor Kulüp Başkanları Cihan Aktaş ile Mehmet Sevinç, memlekete olan vefa borçlarını futbol okulu kurup Güneydoğu gençleri Türk sporuna kazandırmayı amaçlayarak Silvan'da futbol okulu açmayı kararlaştırdıklarını belirtti.


"Memleketime vefa borcum var"


Bu gün o vefa borcunu ödeme günü olduğunu belirten Bucaspor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sevinç, "Ben Silvan'da doğup büyüdüm. Silvanspor'da futbol ile tanıştım. Uzun yıllardır İzmir'de yaşıyorum. İnşaat sektörünün dışında Bucaspor'da yöneticilik yaparak gençlerimizi Türk futboluna kazandırmaya çalışıyor. Bir çok ilde ve ilçede futbol okullarımız mevcuttur. Dolayısıyla Cihan Aktaş başkanımız ve yönetim kurulumuz ile birlikte Silvan ilçemizde bir futbol okulunu kurmak ve Güneydoğudaki yetenekli çocuklarımızı, gençlerimiz Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere bölgede büyük bir eksiklik olduğunu gördük. Bu nedenle bireysel yetenekli çocuklara ve gençlere futbol ve diğer dallarda spor eğitimi konusunu önceliğimize aldık. Teknik heyetimiz hocamız Soner Keleş yönetiminde sporcu yetişmesini sağlayacaklar. Bizim çalışmalarımız bu nedenle çok önemsiyoruz" dedi.


"Gençleri spora kazandıracağız"


Futbol Okulu Sorumlusu Soner Keleş, "Amacımız bölgemizde ve Silvan ilçemizde bulunan gençleri spora kazandırmak. Bu anlamda çalışmalarımıza başladık. 06-14 yaş gurubundaki gençlerin kayıklarını almaya başladık. Silvan Bucaspor Futbol okulu olarak, gençlerimizin en iyi şekilde eğitimlerini tamamlayıp Türk sporuna kazandırmak. Bu anlamda yöneticilerime göstermiş oldukları çaba ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bucaspor, Silvan, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Silvan'da futbol okulu açılıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:45 Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:15 Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
19:45
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı
17:15
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 21:14:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silvan'da futbol okulu açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]