Son Dakika Haberleri: Simav'da Kuduz Karantinası

Simav'da Kuduz Karantinası

8 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Şenköy'de kuduz tehlikesine karşı 3 ay süreli karantina başlatıldı.

Simav'da Kuduz Karantinası, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Şenköy'de kuduz tehlikesine karşı 3 ay süreli karantina başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Simav ilçesine bağlı Şenköy'de Süleyman Esmeray'a ait çoban köpeği yaban hayvanlarıyla boğuşması sonrasında kuduz oldu. Kuduz olan köpek önce köydeki köpekleri daha sonra 6 keçiyi ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine köpek ve ısırdığı hayvanlar kuduz teşhisiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince itlaf edildi.

Şenköy Muhtarı İsmail Barındık, köylerinde meydana gelen kuduz vakası sonucu, köyün 3 ay süre ile karantinaya alındığını, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçük ve büyükbaş hayvanlara kuduz aşısı yapılacağını belirtti.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:11 Kaynak: İHA
Kütahya, Şenköy, Simav, Güncel
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