Simav'da Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

18.01.2026 08:28
Kütahya'nın Simav ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tarlaya devrildi, sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Simav-Eynal kara yolu Yeşilova köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Şahiner (20) idaresindeki 35 AF 0526 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçtan dışarı savrulan sürücü Mehmet Şahiner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ağır yaralanan E. Şenol ise ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Şahiner'in cenazesi, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Kaza

