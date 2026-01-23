Simav\'da Vefat Eden Sağlık Çalışanları Anıldı

Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde vefat eden sağlık personelleri için Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla iki kurban kesilerek lokma hayrı gerçekleştirildi.

Program, İmam Hatip Tolga Sönmez tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından yapılan dualarda başta vefat eden sağlık çalışanları olmak üzere tüm merhum ve merhumelere rahmet dilenirken, tedavileri devam eden hastalar için de şifa temennisinde bulunuldu.

Programda konuşan Başhekim Yardımcısı Dr. Elif Ceylan, vefat eden sağlık personeline Allah'tan rahmet dileyerek, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Hastane Manevi Destek Uzmanı Yasin İpek ise okunan Kur'an-ı Kerimlerin, yapılan duaların ve gerçekleştirilen hayırların sevabını vefat eden sağlık personellerinin ruhlarına bağışlayan dua yaptı.

Programa katılan sağlık personelleri, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı programda emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA