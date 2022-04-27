"Şimdi Yandık" filminin tanıtım videosu yayınlandı - Son Dakika
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"Şimdi Yandık" filminin tanıtım videosu yayınlandı

27.04.2022 14:55
"Şimdi Yandık" filminin tanıtım videosu yayınlandı

Yönetmenliğini Onur Aldoğan'ın üstlendiği "Şimdi Yandık" filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Yönetmenliğini Onur Aldoğan'ın üstlendiği "Şimdi Yandık" filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in gerçekleştirdiği, ONN Medya Türkiye imzalı film, 3 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Orçun Kaptan, İrfan Kangı, Murat Akkoyunlu, Uğur Serhan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer yer alıyor.

Aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olayları işleyen film, ONN Productions'ın YouTube kanalında izleyiciyle paylaşıldı.

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Hakan Eren, Türkiye, Medya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şimdi Yandık' filminin tanıtım videosu yayınlandı - Son Dakika


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