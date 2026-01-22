Simeone: Galatasaray karşısında galibiyeti hak etmedik

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda 1-1 berabere biten Galatasaray maçında galibiyeti hak etmediklerini söyledi.

Arjantinli teknik adam, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının performansından memnun olduğunu belirten Simeone, "Bazı maçlarda beraberlik kaçınılmaz olabiliyor. Futbol budur. Takımım ilk yarıda inanılmaz oynadı. İki gol pozisyonumuz vardı. Kendi kalemize gol attık. İkinci yarıda pozisyonlar bulmaya devam ettik ama rakibimiz iyileşti. Özellikle tehlikeli kornerler kullandılar. Son pozisyonda rakibimiz maçı kazanabilirdi. Takımım iyi oynadı, ofansif olarak iyiydi ve gol pozisyonlarına girdi." dedi.

İlk 8 hedefinin zora girip girmediğinin sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Yoğun bir maç oynadık. Liverpool'un maçının sonucuna bakacağız. Kazanırlarsa ihtimallerimiz değişecek. Berabere kalırlarsa daha fazla imkanımız olacak. Dolayısıyla ihtimaller bize bağlı değil." diye konuştu.

Diego Simeone, seyircilere iyi bir maç izlettirdiklerini aktararak "Takımımın performansı hoşuma gitti. Çok iyi maç oldu. İlk dakikadan itibaren taraftarlar ıslık çaldı. Güzel, izlemesi iyi bir maçtı. Güzel goller oldu. İki takım da pozisyonlara girdi." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone, İstanbul'a gelibiyet için geldikleri şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Puanı çok düşünmüyorum. Takımlar hak ettiğini alır. Bugün biz 3 puanı hak edemedik. Gol pozisyonlarını değerlendiremedik." diyerek sözlerini tamamladı.