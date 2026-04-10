Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Simge Sağın’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı evine yapılan operasyonda ele geçirilen maddeyle ilgisinin olmadığını belirterek, "Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Erkek arkadaşımın çantasında ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Simge Sağın’ın ifadesi gündem oldu. Adli Tıp’ta numune verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan şarkıcı, suçlamaları reddetti.

“ÇANTADAKİ MADDEDEN HABERİM YOK”

Savcılıkta ifade veren Simge Sağın, ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını belirtti. Erkek arkadaşı İlkay Şencan ile birlikte ödül törenine katıldıktan sonra evine geçtiklerini anlatan Sağın, yapılan aramada çantada bulunan maddeden haberi olmadığını söyledi.

Sağın, “Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Erkek arkadaşımın çantasında ne olduğunu bilmiyordum. Arama sırasında öğrendim” ifadelerini kullandı. Ayrıca fibromiyalji rahatsızlığı nedeniyle yalnızca reçeteli ilaç kullandığını belirtti.

“MADDE BENİM, SİMGE’NİN HABERİ YOK”

Öte yandan İlkay Şencan da ifadesinde ele geçirilen maddenin kendisine ait olduğunu kabul etti. Şencan, söz konusu maddeyi yaklaşık 3-4 ay önce satın aldığını ve kullanım amacıyla bulundurduğunu söyledi.

Simge Sağın’ın durumdan habersiz olduğunu vurgulayan Şencan, “Madde bana ait. Simge’nin ne kullandığımdan ne de çantadaki maddeden haberi vardı” diyerek şarkıcıyı koruyan bir ifade verdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında ifade veren taraflar, savcılık işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sato kahya sato kahya:
    Açıkça söylüyor lyrica kullanıyorum diyor reçeteli bu reçeteyi de özel hastaneden almıştır ^^ 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:59
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
12:55
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:26:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.