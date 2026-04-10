Simge Sağın’ın evinde uyuşturucu krizi! İşte savcılık ifadesi

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Simge Sağın’ın ifadesi gündem oldu. Adli Tıp’ta numune verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan şarkıcı, suçlamaları reddetti.

“ÇANTADAKİ MADDEDEN HABERİM YOK”

Savcılıkta ifade veren Simge Sağın, ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını belirtti. Erkek arkadaşı İlkay Şencan ile birlikte ödül törenine katıldıktan sonra evine geçtiklerini anlatan Sağın, yapılan aramada çantada bulunan maddeden haberi olmadığını söyledi.

Sağın, “Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum. Erkek arkadaşımın çantasında ne olduğunu bilmiyordum. Arama sırasında öğrendim” ifadelerini kullandı. Ayrıca fibromiyalji rahatsızlığı nedeniyle yalnızca reçeteli ilaç kullandığını belirtti.

“MADDE BENİM, SİMGE’NİN HABERİ YOK”

Öte yandan İlkay Şencan da ifadesinde ele geçirilen maddenin kendisine ait olduğunu kabul etti. Şencan, söz konusu maddeyi yaklaşık 3-4 ay önce satın aldığını ve kullanım amacıyla bulundurduğunu söyledi.

Simge Sağın’ın durumdan habersiz olduğunu vurgulayan Şencan, “Madde bana ait. Simge’nin ne kullandığımdan ne de çantadaki maddeden haberi vardı” diyerek şarkıcıyı koruyan bir ifade verdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında ifade veren taraflar, savcılık işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.