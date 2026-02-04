Simit ve Ekmek Tarifeleri Yönetmeliği Değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Simit ve Ekmek Tarifeleri Yönetmeliği Değişti

04.02.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, simit ve ekmek tarifeleri için yeni yönetmelik yayınladı; odalardan onay gerekecek.

Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca simit ile ekmeğe ilişkin hazırlanan tarifelere ilişkin Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınması gerekecek.

Bakanlıkça hazırlanan "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca, üyeleri tarafından üretilen ve esnaf-sanatkarlar odalarınca belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyeleri için uygulamaya konulmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bu kapsamda odalar, belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeleri kendi üyeleriyle ilgili olarak düzenleyebiliyor.

Yapılan değişiklikle, söz konusu tarifeler odalarca, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla belirlenecek. Yönetim kurulu, odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunacak. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek onaylayacak veya reddedecek.

Simit ve ekmek tarifelerinde maliyet unsurları yer alacak

Simit ile Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ndeki tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulunca maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınacak.

Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife, ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak, olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilecek.

Uzlaşma komisyonu 6 kişiden oluşacak

Bu kapsamda, odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, ilin en büyük mülki idare amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, ilgili belediye, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan 6 kişilik uzlaşma komisyonu oluşturulacak.

Simit ve ekmeğe ilişkin uzlaşma komisyonuna gönderilen tarife talepleri hakkında ilin en büyük mülki idare amirliği, Bakanlığın olumsuz görüşünün kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde komisyonu toplayacak. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra tarife belirlenecek.

Komisyon enflasyon hedeflerini göz önünde bulunduracak

Uzlaşma komisyonu, değerlendirmesini yaparken tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kar marjları ile Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulunduracak.

Tarifeler, uzlaşma komisyonu kararının ilgililere tebliği veya komisyona başvuru süresinin dolması üzerine yürürlüğe girecek.

İllerde en büyük mülki idare amir, büyükşehir belediyesi veya il belediyesi, ilçelerde de mülki idare amirler ile ilçe belediyeleri, odalarca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde uzlaşma komisyonuna itiraz edebilecek.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Yönetim, Ekonomi, Ekmek, Simit, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Simit ve Ekmek Tarifeleri Yönetmeliği Değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

14:46
25 yıldır Beşiktaş’ın her maçını tek tek not ediyor
25 yıldır Beşiktaş'ın her maçını tek tek not ediyor
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:27:03. #7.11#
SON DAKİKA: Simit ve Ekmek Tarifeleri Yönetmeliği Değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.