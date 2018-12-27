Simurg 5 Senede 80 Bin Kişiye Hizmet Verdi

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Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum

Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti