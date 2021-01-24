Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum - Son Dakika

Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

24.01.2021 08:10
Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum, System.String[]

Şu sıralar yeniden nikah masasına oturacakları konuşulan çiftten Akçıl, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şu sıralar yeniden nikah masasına oturacakları konuşulan çiftten Akçıl, konuyla ilgili açıklama yaptı. Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen şarkıcı, Kıratlı ile ilgili sorulara "Bildiğiniz gibi bu sıralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum diyebilirim. Bu aşk ateşi de beni soğuktan koruyor, üşümeme engel oluyor" yanıtını verdi. "Nikah ne zaman" sorusunu ise Akçıl "Tarih sürpriz olsun" şeklinde yanıtladı.

Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum

alışveriş merkezi, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sinan Akçıl: Aşk ateşinden yanıyorum - Son Dakika Magazin


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