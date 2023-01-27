Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Sinan Ateş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.