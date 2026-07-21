Sınav hazırlığında yapay zeka dönemi: Ünikazan ile ilk 10\'da 7 derece

Üniversite ve lise sınavlarına hazırlık süreçlerinde yapay zeka destekli eğitim sistemleri giderek daha fazla tercih ediliyor. Dijital eğitim ve birebir rehberliği bir araya getiren Ünikazan Dijital Koçluk Sistemi, paylaştığı başarı verileriyle dikkat çekti. Kurum, son yıllarda sınavlarda elde edilen derecelerle öne çıktığını açıkladı.

Üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerin teknoloji tabanlı eğitim modellerine yönelmesiyle birlikte, yapay zeka destekli koçluk sistemleri de eğitim dünyasında önemli bir yer edinmeye başladı. Altı yılı aşkın süredir eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ünikazan Dijital Koçluk Sistemi, güncel başarı istatistiklerini ve eğitim modelini kamuoyuyla paylaştı.

"İLK 10'DA 7 DERECE İLE ZİRVEDEYİZ"

Ünikazan Dijital Koçluk Kurucusu Mert Yiğit Yıldız, kurumun ulaştığı başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: "İlk 10'da 7 derece ile online koçlukta zirvede Ünikazan Koçluk var."

Yıldız, dijital koçluğu yalnızca haftalık çalışma programı hazırlayan bir sistem olarak görmediklerini belirterek, öğrenci, aile, eğitmen ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturan bütüncül bir eğitim modeli geliştirdiklerini ifade etti.

HER ÖĞRENCİYE ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

Her öğrencinin öğrenme biçimi, hedefi ve çalışma temposunun farklı olduğuna dikkat çeken Yıldız, standart programlar yerine tamamen kişiye özel çalışma planları oluşturduklarını söyledi.

Kurum bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu sertifikalı koçlar görev yaparken, öğrencilerle haftada iki kez birebir görüşmeler gerçekleştiriliyor. Deneme sınavı sonuçları, net değişimleri, hedeflenen bölümler ve çalışma düzeni analiz edilerek programlar sürekli güncelleniyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİM SİSTEMİ

Ünikazan bünyesinde kullanılan yapay zeka tabanlı "ÜniZeka" yazılımı sayesinde öğrenciler eğitim videolarını reklamsız izleyebiliyor. Sistem, videoların özetini çıkarabiliyor, konuya uygun yeni sorular üretebiliyor ve öğrencilerin yapay zekaya doğrudan soru yöneltmesine imkan sağlıyor.

Yıldız, ayrıca Türkçe, Matematik ve Geometri branşlarında düzenli canlı dersler düzenlediklerini, sınavlarda derece yapan öğrencilerle adayları buluşturarak tecrübe paylaşımı sağladıklarını belirtti.

100 BİNİ AŞKIN AŞKIN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Paylaşılan verilere göre, Ünikazan altyapısıyla sınava hazırlanan öğrencilerden 7'si ilk 100'e, 47'si ise ilk 1.000'e girmeyi başardı. Kurumun dijital eğitim araçları, yapay zeka uygulamaları ve koçluk programlarından yararlanan öğrenci sayısının ise 100 bini aştığı bildirildi.

Mert Yiğit Yıldız, eğitim teknolojilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Sınava hazırlığı yalnızca bilgi ezberlemekten çıkarıp planlama, analitik takip, eksik tespiti ve sürekli geri bildirim ekseninde yeniden tanımlıyoruz. Hedefimiz, insan odaklı eğitim teknolojileriyle kişiselleştirilmiş öğrenmenin standartlarını belirlemek."