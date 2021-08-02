Sincan Belediyesi'nden yangın bölgelerine yardım desteği - Son Dakika

Sincan Belediyesi, Muğla ve Osmaniye'ye 2 tır yardım malzemesi göndermesinin ardından, şimdi de Manavgat'taki söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması için 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderdi.

Sincan Belediyesi yangından etkilenenlere destek olmaya devam ediyor. Osmaniye ve Muğla'ya gönderilen yardım tırlarının bölgeye ulaştığı öğrenilirken, içerisindeki malzemelerin de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi. Öte yandan, Sincan Belediyesi, Manavgat'ta söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankeri ve 6 kişilik ekip gönderdi. Manavgat'a ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına destek vermeye başlarken, yangından etkilenen hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla da çalışma yürütüyor.

"Hepimizin yüreği yandı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, "Hepimizin yüreği yandı ancak el ele vererek inşallah bu günleri de atlatacağımıza olan inancım tamdır. Yardım tırlarının ardından Manavgat'ta söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla 2 su tankerini ve 6 kişilik ekibimizi bölgeye uğurladık. Rabbim bir daha vatanımıza böyle felaketler yaşatmasın. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı. - ANKARA