Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi - Son Dakika

Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi

09.10.2020 15:24
Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi, System.String[]

Sincan Belediyesi gençlere yönelik desteğini sürdürüyor.

Sincan Belediyesi gençlere yönelik desteğini sürdürüyor. Kültür ve sanatın yanı sıra gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan Sincan Belediyesi, 50 adet çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımını hızlandırdı. Sahaların bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Sincan'ın değerine değer katacak yatırımlar hayat buluyor. Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, bir yandan içerisinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yer alacağı 5 adet gençlik merkezinin çalışmalarını hızla tamamlarken diğer yandan gençleri spora teşvik etmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçe geneline çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımına başlandı. Temelli bölgesinde 5, Temelli Başkent Organize Sanayide 2, Fatih'te 15, Yenikent bölgesinde 19, Sincan Merkezde ise 9 adet olmak üzere toplam 50 adet mini voleybol, basketbol ve badminton sahası gençlere armağan edilecek. Büyük bir bölümü biten sahalar bu yıl içerisinde tamamlanacak.

"Gençlerimiz boş vakitlerini daha keyifli ve verimli geçirebilecek"

Gençlere ve çocuklara yönelik yatırımların her zaman destekçisi olacaklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Her alanda olduğu gibi sporda da gençlik, gelecek demektir. Bir yandan gençlerimize sahip çıkarken diğer yandan da gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumlu yönde etkileyen, kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olacak projeleri hayata geçiriyoruz. Sincan'a kazandırdığımız 50 adet çok amaçlı mini basketbol, voleybol ve badminton sahasının yapımında sona yaklaştık. En kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimiz boş vakitlerini daha keyifli ve verimli geçirebilecek" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi
Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi

Sincan Belediyesi, basketbol, voleybol, Sincan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi Yağmur nedeniyle kayarak karşı şeride geçen kamyonun manevrası, görenleri şaşkına çevirdi         
11:31
Ölen 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasında anne ve erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Ölen 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasında anne ve erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
11:24
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi         
11:01
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 15:42:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sincan Belediyesinden spora yatırım hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei