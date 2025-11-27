Ankara'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ankara'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı

Ankara\'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı
27.11.2025 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 154 işçi hastaneye kaldırıldı. 4 işçinin yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlan 154 işçi hastanede tedavi altına alındı.

154 İŞÇİ YEDİKLERİ YEMEKTEN SONRA HASTANELİK OLDU

Olay, Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre, 120 işçi bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran işçi sayısının 154'e yükseldiği öğrenildi.

4 İŞÇİ YOĞUN BAKIMDA

Çevre hastanelere kaldırılan 154 kişiden 8'i taburcu edilirken, 142'sinin tedavisine acil servislerde devam edildiği öğrenildi. 4 işçinin tedavilerine ise yoğun bakımda devam edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zehirlenme, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ankara'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu
Metroya astığı tabela akılalmaz Eşi görmese daha iyi Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu Şüpheli yanı başlarında çıktı Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı
Denizde erkek cesedi bulundu Denizde erkek cesedi bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında kıyafetiyle dikkat çekti ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında kıyafetiyle dikkat çekti

22:39
Fenerbahçe, Ferencvaros’u elinden kaçırdı
Fenerbahçe, Ferencvaros'u elinden kaçırdı
22:18
Skandal olay anbean kamerada Kuryenin asansörde yaptığı mide bulandırdı
Skandal olay anbean kamerada! Kuryenin asansörde yaptığı mide bulandırdı
22:10
“Emeklilik kalksın“ diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
22:02
Palu ailesi belgeseli oluyor
Palu ailesi belgeseli oluyor
21:39
170 altın bileziği alıp kaçtı Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
21:29
AK Partili Tayyar’dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM’e ’Beni anlamıyorlar’ diyerek kızmış
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2025 22:43:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Ankara'da zehirlenme şüphesiyle 154 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.