Sincan'da park halindeki bir araç alev topuna döndü

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Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

Süper Kupa'da Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti!

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi