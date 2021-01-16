Sındırgı - Akihisar yolu trafiğe kapandı - Son Dakika

- Sındırgı - Akihisar yolu trafiğe kapandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Akihisar yolu ulaşıma kapandı.

Balıkesir'de bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgelerde, ulaşımda aksaklığa neden oldu. Sındırgı - Akhisar yolu akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı. Yol üstünde kamyon yüklü bir tırın kalması nedeniyle de sürücüler zor anlar yaşadı. Sındırgı-Akhisar yolunun ulaşıma açılması için belediye ve karayolları ekipleri bölgede çalışmalara başladı.