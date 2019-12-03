Son Dakika Haberleri: Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği
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Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği

6 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sındırgı'da 3 Aralık Engelliler Günü etkinliği, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, vatandaşların da katıldığı etkinlikte engelli aracı ile baston kullandı.

Daha sonra bir pastanede pasta kesilmesinin ardından Oktay ve Yavaş, engelli vatandaşlara hediyeler verdi.

Dünya Engelliler Günü, Balıkesir, Sındırgı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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