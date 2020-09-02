Sındırgı'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Sındırgı'daki orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı İlçesine bağlı Kınık Kırsal Mahallesi Gözat Kayası mevkiinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü Seydan Şefliği'ne bağlı 86 nolu bölmede tek noktadan duman çıktığının tespit edilmesiyle ekipler olay yerine sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilk müdahale yapılırken yangı ihbarı ile birlikte Nazilli ve Kemalpaşa'de konuşlu helikopterler olay yerine hareket ettirildi. Orman İşletme müdürlüğü bünyesindeki 6 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 dozer ile birlikte 10'u teknik olmak üzere 60 personel yangına müdahale etti. Orman yangınının çıkış noktasına ulaşımın imkansız olmasından dolayı yangına 2 adet helikopter müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.