Sinema - Anna
41 dakika önce
-Fragman İSTANBUL - Luc Besson'un yönetmenliğini yaptığı; Sasha Lus, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy, Lera Abova, Alexander Petrov ve Nikita Pavlenko'nun rol aldığı "Anna" yarın izleyici ile buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:02 Kaynak: AA
-Fragman İSTANBUL - Luc Besson
'un yönetmenliğini yaptığı; Sasha Lus, Helen Mirren
, Luke Evans, Cillian Murphy, Lera Abova, Alexander Petrov ve Nikita Pavlenko'nun rol aldığı "Anna" yarın izleyici ile buluşacak.
Seranyosu da Luc Besson'a ait olan gerilim ve aksiyon filmi Anna, son derece yetenekli ve tehlikeli bir suikastçı olan ve tüm operasyonlarını belli bir gizlilik içerisinde gerçekleştiren Anna Poliatova'nın hikayesini anlatıyor.
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