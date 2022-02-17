Sinema - Soygun Oyunu: Büyük Vurgun - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Soygun Oyunu: Büyük Vurgun"

Yönetmenliğini Ali Doğançay'ın üstlendiği "Soygun Oyunu: Büyük Vurgun", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış ve Seren Deniz Yalçın'ın başrollerinde oynadığı film, okul hayatının ardından kendi ayakları üzerinde durmak isteyen iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.