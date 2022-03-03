Sinema - The Batman - Son Dakika
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Sinema - The Batman

03.03.2022 11:12

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Robert Pattinson, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Andy Serkis ve Paul Dano'nun başrollerini paylaştığı "The Batman", bu hafta aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Robert Pattinson'ın Kara Şövalye'ye hayat verdiği film, Gotham'daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizlemeye çalışan Batman'in, bir yandan Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu alıyor.

Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın görüntüleri Greig Fraser, müzikleri ise Michael Giacchino'nun imzasını taşıyor.

Sinema - The Batman
Sinema - The Batman
Sinema - The Batman

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Robert Pattinson, Türkiye, Batman, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinema - The Batman - Son Dakika


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