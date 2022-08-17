Rıza Pekkutsal Yaşamını Yitirdi

Sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden, Bombacı Mülayim ve Yedi Bela Hüsnü filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazınan Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından taziye mesajı verdi. Kılıç şu paylaşımı yaptı:

"Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Bucamızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun."

Pekkutsal'ın cenazesinin yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.