Rıza Pekkutsal Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Rıza Pekkutsal Yaşamını Yitirdi

17.08.2022 12:48
Rıza Pekkutsal Yaşamını Yitirdi

Sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden, Bombacı Mülayim ve Yedi Bela Hüsnü filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazınan Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından taziye mesajı verdi. Kılıç şu paylaşımı yaptı:

"Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Bucamızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun."

Pekkutsal'ın cenazesinin yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: ANKA

Sinema, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rıza Pekkutsal Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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