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Sinemada gerilim

7 saat önce

Şenolsun, Umur Turagay'ın yönettiği filmde Hilal karakterini canlandırıyor.

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Şenolsun, Umur Turagay'ın yönettiği filmde Hilal karakterini canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Burçin Terziogğlu, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin'in de yer aldığı gerilim filmi 13 Aralık'ta gösterime giriyor

Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:50 
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