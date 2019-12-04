Sinemada gerilim
7 saat önce
Şenolsun, Umur Turagay'ın yönettiği filmde Hilal karakterini canlandırıyor.
Şenolsun, Umur Turagay'ın yönettiği filmde Hilal karakterini canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Burçin Terziogğlu, Birkan Sokullu ve Serkan Keskin'in de yer aldığı gerilim filmi 13 Aralık'ta gösterime giriyor
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:50
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