Sinemaya hiç gitmeyen öğrencilerinin konferans salonunda film izlemelerini sağladı

MEHMET OLCAY TEKİN - Muş'un Korkut ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Merve Güler, sinemaya gidemeyen öğrencilerine ilçe merkezindeki konferans salonunda ilk kez sinema ortamında film izleme imkanı sundu.

İlçedeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na atanan Güler, bir öğrencisinin daha önce hiç sinemaya gitmediğini söylemesinden etkilenerek "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi başlattı.

Bu düşüncesini arkadaşları, okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle paylaşan Güler, onların da desteğini alarak ilçedeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonu'nu öğrenciler için sinema salonuna dönüştürdü.

Öğrencilerin sinema atmosferini yaşamaları için arkadaşlarıyla birlikte bilet tasarlayan ve patlamış mısır paketleri hazırlayan fedakar öğretmen, 178 öğrenciye, "Aslan Kral" animasyon filmini izletti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de proje kapsamında tüm öğrencilerin sinemayla buluşturulması için çalışma başlattı.

Güler, AA muhabirine, okulda göreve başladığında bir öğrencisinin yanına gelerek daha önce sinemaya gitmediğini söylediğini, okuldaki diğer öğrencilerin de aynı durumda olduğunu öğrendiğini söyledi.

İlçemizde sinema salonu olmadığı için öğrencileri sinemaya götürme imkanının olmadığını dile getiren Güler, "Durumu öğretmen arkadaşlarımla paylaştık. İlçedeki konferans salonunu sinemaya dönüştürebilir miyiz diye düşündük. Onlardan da güzel dönüşler aldım. Bu durumu okul idare ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle paylaştık. Onlar da bize her türlü desteği sunacaklarını söyleyerek bu etkinliği gerçekleştirmemizi sağladılar. Öğrencilere sinema atmosferini yaşatmak için onlara sinema biletleri tasarladık ve patlamış mısırlar aldık. Etkinlikteki amacımız çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmaktı. Çocuklar sinemaya gideceklerini duyduklarında o heyecanı yüzlerinde gördük. Bu bizim için çok değerliydi." diye konuştu.

"İlk defa çocukları sinema etkinliğiyle buluşturduk"

Okul Müdürü Fikri Közcü ise Güler'in teklifi üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı konferans salonunu sinema salonuna dönüştürmeye kadar verdiklerini kaydederek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Etkinlik sonunda ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi gördük. Öğrencilerimiz beklediğimizden daha büyük heyecanla geldi. 178 öğrenciyi sinemayla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Sinema etkinliğinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden sınıf öğretmeni Büşra Er de "Merve öğretmenimiz bir sinema etkinliği düzenlemek istediğini söyledi. Biz de elimizden geldiği kadar ona destek verdik. Çocuklara alınan patlamış mısırları paketledik, biletler hazırladık. Önemli olan çocukların mutluluğuydu. İlk defa çocukları sinema etkinliğiyle buluşturduk. Onlar da biz de çok mutlu olduk." dedi.

İlk kez sinema ortamında film izleyen öğrencilerden Dilay Demirtaş, "Merve öğretmenimiz bize sinemaya gideceğimizi söylediğinde çok heyecanlandım. Şimdi film izliyoruz. Sınıf arkadaşlarım da çok heyecanlandı. Film çok güzeldi. Çok eğlenceli anlar yaşadık." dedi.

Diğer öğrenciler de desteklerinden dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.