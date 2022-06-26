Singapur, gıda tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor

KUALA Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, gıda tedarik zincirlerindeki kesintiler devam edeceği için ülkesinin, gıda kaynaklarını çeşitlendirmek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Başbakan Lee, yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin çok yüksek ihtimalle iç piyasalardaki arza öncelik vermeye devam edeceğini ve bu nedenle Singapur'un, gıda kaynaklarını çeşitlendirmek için daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu kaydetti.

Ülkelere salgın sonrası dönemde yaşanan tedarik krizleri nedeniyle korumacı olmamaları çağrısında bulunan Lee, gıda piyasalarında yaşanan dalgalanmaları "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Başbakan, Ukrayna'daki savaşın milyonlarca ton tahıl ihracatını aksattığını, ham madde kıtlığına ve dolayısıyla kümes hayvanı fiyatlarında artışa neden olduğunu dile getirdi.

Lee, yetkililerin gıda stoklarını genişletmek ve daha fazla ülke ve bölgeden ithalatı çeşitlendirmek için gerekli çalışmaları başlattığını ifade etti.

Malezya'nın iç piyasalardaki tedarike öncelik vermek ve fiyatları kontrol altına almak için 1 Haziran'dan itibaren tavuk ihracatını durdurmasının ardından Singapur, Avustralya ve Tayland gibi ülkelerden daha fazla tavuk ürünleri ithal etmeye başlamıştı.