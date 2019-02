Singapur'la Arşiv İşbirliği Protokolü İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Singapur Milli Kütüphane Kuruluna bağlı Singapur Milli Arşivi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ünal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Singapurlu heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Devlet Arşivleri Başkanlığının uluslararası işbirliğine atfettiği büyük önemden dolayı bugüne kadar, dünyanın farklı coğrafyalarından 45 ülke ile arşivler arası iş birliği protokolü imzaladığını belirten Ünal, "Singapur, Güneydoğu Asya bölgesinde işbirliği protokolü imzaladığımız ilk ülke olacaktır. Dolayısı ile bunun ayrı bir anlam ve ehemmiyeti vardır. Uluslararası teamüllere uygun olarak büyük bir titizlikle ekiplerimizin hassas çalışmalarıyla hazırlanmış olan bu protokol, bu iş birliği bundan sonraki faaliyetlerimize önemli bir zemin teşkil edecektir. Bu protokoller kapsamında iki ülkenin arşivleri arasında belge görüntüsü teatisi ve karşılıklı uzman değişimi yapılabilecek, sergiler ve sempozyumlar gibi ortak faaliyetler düzenlenecektir." diye konuştu.

Singapur'un bir parçası olduğu Güneydoğu Asya coğrafyası ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok eski dönemlere dayandığına işaret eden Ünal, "16. yüzyıldan itibaren sömürgeci güçlerin saldırılarına maruz kalan bölge halkı, Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir. Bu çağrıya olumlu cevap veren Osmanlılar, uzunca bir süre, imkanlar ölçüsünde bölgeye askeri yardımlarda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.



Güneydoğu Asya'da uluslararası deniz yollarının kavşak noktasında yer alan Singapur'un konumu nedeniyle geliştiğini ve Doğu-Batı ticaretinin üssü haline geldiğini aktaran Ünal, Singapur'daki ilk Türk konsolosluğunun 1865'de açıldığını belirtti.

Ertuğrul Firkateyni 4 aydan fazla Singapur'a demir attı

Ünal, Singapur'un Türk tarihi açısından bir öneminin de Japonya'ya seyreden ve elim bir kaza sonucu batan Ertuğrul Firkateyni'nin 28 Kasım 1889-3 Mart 1890 tarihleri arasında, dört aydan fazla bir süre Singapur Limanı'nda demirlemesi ve buna ilişkin kayıtlar olduğunu anlattı.



Ertuğrul Firkateyni mürettebatının Singapur'da büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını dile getiren Ünal, "Ayrıca Singapur, 19. yüzyılın ikinci yarısında bölge Müslümanlarının hacca gitmek üzere toplandıkları önemli bir üs olarak, tarihimizde ve arşiv kayıtlarında yerini almıştır." dedi.



Bu tarihi ilişkileri aydınlatmada en temel kaynakların arşiv belgeleri olduğunun altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

"İmzalayacağımız bu protokolde uzak coğrafyalarda yer alan iki ülkenin tarihi bağlarının kuvvetlenmesine, kültürel diplomasimize zemin hazırlayacak evraklarımızın varlığını ortaya koymak gerçekten büyük bir öneme haizdir. Bu vesile ile bu işbirliğinden duyduğum memnuniyeti ifade eder, protokolün her iki kurum ve ülkelerimiz adına hayırlar getirmesini temenni ederim."



"Birlikte çalışmak için can atıyoruz"

Singapur Milli Kütüphane Kurulu İcra Başkanı Elaine Ng ise bu sene Singapur ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.



Türkiye'nin Güneydoğu Asya ile 16. yüzyıldan beri süregelen uzun bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Elaine Ng, "Osmanlı Sultanları yerel halk tarafından 'Raja Rum' yani 'Batı'nın Muhteşem Kralı' olarak bilinirlerdi. Malay sultanlar, Osmanlıları sadece önemli bir Müslüman güç olmaları dolayısı ile değil, aynı zamanda Osmanlı sultanının Mekke ve Medine kutsal şehirlerinin hamisi olarak oynadığı rol nedeni ile de takdir ederlerdi. Asırlardır Jambi, Johor ve Riau gibi çeşitli Malay sultanlıklarınca İstanbul'a elçiler gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.



Singapur'da 1901'den 1903'e kadar bir Osmanlı başkonsolosu bulunduğunu anlatan Elaine Ng, şunları kaydetti:

"Bu gibi etkileşimlere dair materyaller Türk arşivlerinde yer almakta olup, bunlar Singapur ve Güneydoğu Asya tarihine dair araştırma ve incelememizde oldukça önemli olacaktır.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Singapur Milli Kütüphane Kuruluna bağlı bir kurum olan Singapur Milli Arşivi arasında İş birliği Protokolünü tam zamanında imzalıyoruz. Bu protokol sayesinde, eşsiz ve nadir materyal görüntülerinin dijitalleştirme yoluyla teatisi, uzmanlık paylaşımı, personel değişimi, ortak eğitim programları, sergiler ve benzeri çeşitli ortak projeleri keşfedebiliriz. Köklü tarihiniz göz önünde tutulursa, kurumunuzdan öğrenebileceğimiz çok şey var ve biz birlikte çalışmak için can atıyoruz."



Konuşmaların ardından iki ülke arasındaki arşiv iş birliğini sağlayacak protokol imzalanarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.

