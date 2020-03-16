“Singapur Varlık Fonu Türkiye’de yatırım fırsatları araştırıyor” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Singapur Varlık Fonu Türkiye’de yatırım fırsatları araştırıyor” - Son Dakika Ekonomi

“Singapur Varlık Fonu Türkiye’de yatırım fırsatları araştırıyor”

29 dakika önce

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, "STA, 650 milyonluk pazar için fırsat. Güney Asya'da 26 trilyon dolarlık altyapı projesi olacak.

“Singapur Varlık Fonu Türkiye’de yatırım fırsatları araştırıyor”, System.String[]

Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, "STA, 650 milyonluk pazar için fırsat. Güney Asya'da 26 trilyon dolarlık altyapı projesi olacak. Ascott Holdings, 2020'de İstanbul'da otel yatırımları yapacak. Türkiye'yi Asya'ya taşıyabilecek bir ülkeyiz" dedi.

Güney Asya, Singapur, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:00 
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