Sınır kapısından ayakkabısında 2 kilo hurda altınla geçmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye 'den Türkiye 'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktası'na aracıyla gelen bir kişiden, şüphe üzerine ayakkabılarını çıkarmasını istedi.

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Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu