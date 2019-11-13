Sınır kentlerine yönelik bölgesel kalkınma projeleri sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, " Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis gibi sınır kentlerimize yönelik bölgesel kalkınma ivmesini hızlandıracak projeler yürütüyoruz." dedi.

Yeniçeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün sanayi, teknoloji ve bilime istikamet verme noktasında destekte bulunduğunu söyledi.

Kalkınma ajanslarının kendi bölgelerine ilişkin odak noktalarını tespit ederek, ülkeye önemli katkılar sağladığını dile getiren Yeniçeri, Türkiye'deki 26 kalkınma ajansının bu yönde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

"Programlarımızı balık tutmaya matuf konulara odaklayacağız"

Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerden etkilenen sınır kentlerine çeşitli desteklerde bulunacaklarını ifade eden Yeniçeri, şöyle konuştu:

"Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis gibi sınır kentlerimize yönelik bölgesel kalkınma ivmesini hızlandıracak projeler yürütüyoruz. Gelecek yıl AB kaynaklı birtakım fonların, etkilenen vatandaşlarımıza sunulması, onların lehine bazı projeler ve yatırımlarla desteklenmesi yoluyla ajanslarımız görevler alacak. Bölge özelindeki ihtiyacı göz önüne alan önemli bir enstrüman olarak öne çıkıyor. Yine sosyal destek programlarımızı bu dönemde özellikle dezavantajlı kesimlerimizin balık yerine balık tutmaya matuf projelerle donatılarak kazanç sağlayan alanlarda bu kesimlerin gelir kazanmasına yönelik bir çabamız oldu. Bundan sonraki programlarımızı da balık tutmaya matuf konulara odaklayacağız."

"2020 dönemi itibarıyla yeni hamlelerimiz olacak"

Yeniçeri, kalkınma ajanslarının "terzi" misali bölgelerinde çözümler üreten yapılar olduğunu dile getirerek, "Sanayi, kültür, tarım ve gastronomi şehirlerinde kalkınma ajanslarının mührü vardır. Yeni dönemde de sonuç odaklı programlarla ihtiyaçları cevaplayacağız. Bizi sıçratacak noktaları ve odakları yakalayıp destek sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda kalkınma ajansları fizibilite üretecek. Bu fizibilitelerin özel sektöre, kamuya, yatırım programlarına ve belki uluslararası fonlara sunumu noktasında özellikle 2020 dönemi itibarıyla yeni hamlelerimiz olacak." dedi.

"Ajansları dönüştürme azmindeyiz"

Yeni finansman yöntemleri planladıklarını belirten Barış Yeniçeri, şunları kaydetti:

"Ajansları da bu ihtiyaç doğrultusunda dönüştürme azmindeyiz. Buna yönelik araçlarımızı donatıyoruz. Yine üreten şehirler kapsamında sanayi merkezli yerlerde teknoparklara yönelik daha özel programlar getirebiliriz. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak. Bölgesel gelişim sermayesi fonlarımızın pilot uygulamalarından birini Gaziantep'te de başlatacağız inşallah."