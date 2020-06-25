Sinop Belediyesinde mutlu son - Son Dakika

Sinop Belediyesinde mutlu son

Belediye İş Sendikası ile Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol görüşmeleri sona erdi.

Belediye İş Sendikası ile Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol görüşmeleri sona erdi.

Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Barış Ayhan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Başkan Yardımcısı A. Hakan Sönmez, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye-İş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Nusret Takar'ın katılımları ile imzalanan Ek Protokolde; Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan Belediye-İş Sendikası üyelerinin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları yevmiyeleri 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 145 TL'ye çıkartılmış,Yemek,Yakacak,ikramiye ve sosyal yardım kalemlerinde de sevindirici oranlarda artışlar yapılarak mutlu sona ulaşılmış ve Ek Protokol imza altına alınmıştır.Yapılan görüşmelerde göreve geldiği günden bu yana emekçinin yanında tavır gösteren ve bu doğrultuda kararlarda mutabık kaldığımız ve inanıyoruz ki bundan sonra da aynı kararlılıkla emekçinin yanında olacağına inancımız tamdır. Belediye Başkanımız Sayın Barış Ayhan'a tüm işçi arkadaşlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Belediye İş, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop Belediyesinde mutlu son - Son Dakika

Son Dakika

14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 14:09 Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı 13:53 İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 11:09 Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek 08:10 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 07:41 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
14:23
AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi
14:11
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
14:08
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
14:01
Son dakika: Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
13:58
Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama
13:45
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
13:39
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
13:17
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
13:15
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
13:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 14:35:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop Belediyesinde mutlu son - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]