Sinop'ta 115 Kişiye Geçici İstihdam

23.01.2026 14:24
İŞKUR ve Müftülük iş birliğiyle 115 kişi, kamusal hizmetlerde geçici olarak istihdam edilecek.

Sinop Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile Sinop Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında İşgücü Uyum Programı (İUP) ile 115 kişi geçici süreli olarak istihdam edilecek.

İmzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Sinop İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı kurum ve kuruluşlarda yürütülen kamusal hizmetlere destek sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında görevlendirilecek katılımcılar, temizlik, bakım, onarım ve benzeri alanlarda çalışarak hem kamu hizmetlerine katkı sunacak hem de iş deneyimi kazanacak. İŞKUR yetkilileri, İşgücü Uyum Programı'nın özellikle işsiz bireylerin çalışma hayatına uyum sağlamasını, mesleki beceriler edinmesini ve iş disiplinini geliştirmesini amaçladığını belirtti. Programın istihdamı artırmaya yönelik aktif iş gücü politikaları arasında yer aldığı ifade edildi. Katılımcılara 2026 yılı için çalıştıkları her gün karşılığında bin 375 TL ödeme yapılacağı, ayrıca Genel Sağlık Sigortası primlerinin de karşılanacağı bildirildi. Başvuru şartları kapsamında adayların 18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmaması ve son bir ay içerisinde sigortalı bir işte çalışmamış olması gerekiyor. Program süresince katılımcıların devam etmedikleri günler dışında farklı bir işte sigortalı olarak çalışmalarına da engel bulunmadığı kaydedildi.

Başvurular 23-27 Ocak tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden ya da ALO 170 hattı aracılığıyla yapılabilecek. Katılımcıların belirlenmesi amacıyla kura çekilişi 29 Ocak tarihinde Sinop İl Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programın 9 Şubat'ta başlayacağı ve 30 Kasım'da sona ereceği açıklandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

