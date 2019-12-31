Sinop'ta 2 gündür kayıp olan vatandaş bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 2 gündür kayıp olan vatandaş bulundu - Son Dakika

Sinop'ta 2 gündür kayıp olan vatandaş bulundu

8 saat önce

Sinop'ta 2 günden beri haber alınamayan şahıs kiraladığı tespit edilen araçta bulundu.

Sinop'ta 2 gündür kayıp olan vatandaş bulundu, System.String[]

Sinop'ta 2 günden beri haber alınamayan şahıs kiraladığı tespit edilen araçta bulundu.


Edinilen bilgiye göre, geçen Pazar günü akşam saatlerinde Korucuk Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 60 yaşındaki Galip Yılmaz için, emniyet güçleri arama çalışmalarına başlamıştı.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırması sonucu, iki gündür haber alınamayan Galip Yılmaz, kiraladığı tespit edilen aracındaki GPS sayesinde Sinop'un Erfelek ilçesinde bulundu. Kayıp şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - SİNOP

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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