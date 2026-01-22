Sinop'ta 2025 Yılı Kamu Yatırımları Hız Kazandı - Son Dakika
Sinop'ta 2025 Yılı Kamu Yatırımları Hız Kazandı

Sinop\'ta 2025 Yılı Kamu Yatırımları Hız Kazandı
22.01.2026 14:03
Sinop'ta 2025 yılı boyunca hayata geçirilen, sürdürülen ve planlanan kamu yatırımlarına ilişkin veriler paylaşıldı. Toplam 504 projeli yatırım planlanırken, 373 proje tamamlandı, 72'si devam ediyor. Yatırımların toplam bedeli 40 milyar TL'yi aşarken, eğitim ve ulaştırma alanlarında yoğunlaşma dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlıklara teşekkür edildi.

Sinop'ta 2025 yılı boyunca hayata geçirilen, sürdürülen ve planlanan kamu yatırımlarına ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan rakamlar, il genelinde yatırımların hem proje sayısı hem de bütçe büyüklüğü açısından önemli bir ivme kazandığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ilgili bakanlıkların destekleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Sinop genelinde 2025 yılı için toplam 504 projeli yatırım planlandı. Bu projelerden 373'ünün tamamlandığı, 72'sinin devam ettiği, 12'sinin ise ihale aşamasında bulunduğu bildirildi.

Mali veriler, yatırımların büyüklüğünü gözler önüne serdi. Toplam yatırım bedeli 40 milyar 330 milyon 272 bin TL olarak kaydedilirken, 2025 yılı için ayrılan 7 milyar 146 milyon 235 bin TL'lik ödeneğin 5 milyar 383 milyon 641 bin TL'sinin harcandığı ve yıl sonu itibarıyla harcama oranının yüzde 75'e ulaştığı belirtildi.

Yatırımların ilçelere dağılımında Merkez ilçe 174 projeyle ilk sırada yer aldı. Boyabat'ta 81, Durağan'da 48, Gerze'de 45, Erfelek'te 43, Ayancık'ta 33, Türkeli'nde 30, Dikmen'de 18 ve Saraydüzü'nde 14 proje uygulandı. Birden fazla ilçeyi kapsayan ve ortak yürütülen proje sayısının ise 18 olduğu aktarıldı.

Sektörel dağılımda yatırımların ağırlıklı olarak eğitim ve ulaştırma alanlarında yoğunlaştığı görüldü. Eğitim alanında 158, ulaştırmada 157 proje hayata geçirilirken, tarım, turizm, enerji, sağlık ve imalat sektörlerinde de çeşitli yatırımlar gerçekleştirildi.

Açıklamada, Sinop'ta kamu yatırımlarının hayata geçirilmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ilgili bakanlıklara ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Sinop, Kamu, Son Dakika

