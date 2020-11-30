Sinop'ta deniz şehitleri anıldı - Son Dakika

Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulda ve İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarla sona erdi.

Sinop Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen anma törenine, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan , İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin , İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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