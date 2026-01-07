Sinop'ta Denizde Güvenlik Artıyor - Son Dakika
Sinop'ta Denizde Güvenlik Artıyor

Sinop\'ta Denizde Güvenlik Artıyor
07.01.2026 12:26
Sinop Valiliği, 2025'te deniz denetimlerinde önemli artışlar yaşandığını duyurdu.

Sinop Valiliği, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından 2024-2025 yıllarına ait faaliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Valilik tarafından açıklanan istatistikler, 2025 yılında denizlerde yürütülen denetim ve güvenlik faaliyetlerinde önemli artışlar yaşandığını ortaya koydu.

Paylaşılan verilere göre; 2024 yılında 3 bin 263 saat olan denizdeki toplam görev süresi, 2025 yılında 4 bin 281 saate yükselerek yüzde 31 artış gösterdi. Kontrol edilen gemi ve tekne sayısı 775'ten 798'e çıkarak yüzde 3 arttı. Şahıs sorgu sayısı 2024'te 4 bin 757 iken, 2025'te 6 bin 359'a ulaştı. Bu alanda yüzde 34'lük artış kaydedildi. İdari işlem yapılan tekne sayısı 69'dan 96'ya yükselirken, idari işlem uygulanan şahıs sayısı ise 119'dan 205'e çıkarak yüzde 72 artış gösterdi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında el konulan su ürünleri sayısı da dikkat çekti. 2024 yılında 880 adet olan el konulan su ürünü miktarı, 2025 yılında 1.485 adede ulaştı. Böylece el konulan kaçak su ürünlerinde yüzde 68 oranında artış sağlandı.

Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nın, denizlerde güvenliği sağlamak, kaçak avcılıkla mücadele etmek ve denizlerde kamu düzenini korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop Valiliği, Yerel Haberler, Denizcilik, Güvenlik, 3-sayfa, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sinop'ta Denizde Güvenlik Artıyor - Son Dakika

Sinop'ta Denizde Güvenlik Artıyor
