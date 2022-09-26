Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar çalıntı kablo ve demir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde farklı inşaatlardan demir ve kablo hırsızlığı olaylarının gerçekleştirilmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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