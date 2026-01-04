Sinop'ta Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sinop'ta Kar Festivali Coşkusu

04.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Durağan'da düzenlenen Kar Festivali, vatandaşların keyifli anlar yaşadığı eğlenceli bir etkinlik oldu.

Sinop Buzluk Tabiat Parkı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen "Kar Festivali"nde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Durağan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Kar Festivali"ne katılan her yaştan vatandaş, davul zurna eşliğinde oynadı. Çocuklar ise kayarak anın tadını çıkardı.

Birçok etkinliğin yapıldığı festivalde katılımcılara sucuk ekmek ikram edildi.

Durağan Kaymakamı Mücahit Ayan, festivalde yaptığı konuşmada, etkinliği organize eden Durağan Belediyesine teşekkür etti.

Soğuk kış günlerinde bu tür etkinliklerin vatandaşların sosyalleşmesi ve kaynaşması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ayan, herkese iyi eğlenceler diledi.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ise, festivalin geçen yıla göre daha kalabalık olduğunu söyledi.

Ermiş, etkinlik için herhangi bir tarih olmadığını kar yağdığı zaman buzlukta festivalin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Buradaki en büyük motivasyon kaynağımız halkımızın eğlendiğini, güldüğünü görmek bizim için eğlenceli bir hal alıyor. Hemşehrilerimizin mutluluğu bizi çok mutlu ediyor. Güzel bir organizasyon yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:56:43. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.